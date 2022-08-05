İstanbul'da Kahve Makinesine Zulalanmış 1073 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

İstanbul'da bir kargo deposunda denetleme yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kahve makinesine zulalanmış 1073 adet tarihi sikke ele geçirdi. Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi sikkelerle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu ile ilgili 2 Ağustos'ta Küçükçekmece'de bir kargo deposunda yaptığı çalışmalarda şüpheli bir paket belirledi.

İçerisinde filtre kahve makinası olduğu belirtilen paketle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verildi. Savcılık kararlarıyla kargonun sevki durduruldu. Polis ekipleri, paketteki kahve makinesini açınca bin 73 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde ele geçirilen sikkelerin Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirtildi. Osmanlı Dönemi'ne ait sikkelerin ön ve arka yüzlerindeki yazılarda, padişahlar hakkında bilgi verdiği belirtildi. Roma sikkelerindeki figürlerin ise imparator tasvirleri olabileceği dile getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Operasyonlar sonucu ele geçirilen sikkeler, incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.