İstanbul'da Kafe Kurşunlanması: 3 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir kafenin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençlere seslenerek, "Sözde korku salmak için şehir eşkıyalığına özenenlere alet olmayın. Onların gittikleri yol, yol değildir. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmak için suç işleyenlerle sohbetinizi kesin, onların oyunlarına gelmeyin. Devletimiz çok güçlüdür. Hiçbir suçlu güvenlik güçlerimizden de adaletten de kaçamaz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da motosikletli kişiler tarafından bir iş yerinin kurşunlandığını, ardından olayın görüntülerinin bu kişiler tarafından sosyal medyada paylaşıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şahsın, farklı suçlardan kaydı bulunan ve yurtdışında firari olan S.A. olduğu anlaşılmıştır. Kafenin kurşunlanmasıyla ilgili eylemi gerçekleştiren 3 şüpheli, bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalanmış ve eylemde kullanılan motosiklet ele geçirilmiştir."