İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi yakalandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi yakalandı

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu B.A. (30) Bağcılar'da yakalandı.

Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Bağcılar, İstanbul, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title