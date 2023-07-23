İstanbul'da kadını döven magandaya yeni detaylar

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan magandaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin 11 suç kaydı olduğu tespit edilirken, kadının da sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan magandaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin 11 suç kaydı olduğu tespit edilirken, kadının da sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayıltmıştı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istemişti. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başlamıştı. Saldırgan, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirmişti. Polisin olayla ilişkin başlattığı çalışma sonrasında saldırgan yakalandı. Zanlı Ş.D., olayda yanında bulunan E.I. ile birlikte gözaltına alındı. Şüpheli Ş.D.'nin 11 suç kaydı olduğu tespit edildi. Dövülen kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL