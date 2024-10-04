İstanbul'da Kadın Cinayetleri Üzerine Yayın Yasağı Getirildi

(İSTANBUL) - İstanbul'da bir saldırganın iki ayrı ilçede iki kadını öldürdükten sonra intihar ettiği olaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındı.

İstanbul'da saldırgan Semih Çelik, yarım saat arayla 19 yaşındaki iki kadını katledip intihar etti. Olaya ilişkin yayın yasağı getirilmesine; internet ortamındaki haberlerin içeriklerinin çıkarılmasına ve erişim engeli kararı alınmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talep yazısında, 'medyada yer alan yayınlarda, toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği' belirtildi.

Talep yazısında, 'suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla konuyla ilgili internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de' talep edildi.

Talebi değerlendiren hakimlik, Basın Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı verilmesi, konuyla ilgili internet ortamındaki haberlerin içeriklerinin çıkarılması ve erişim engeli getirilmesine karar verdi. Hakimlik, kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesine ve en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine hükmetti.