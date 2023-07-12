İstanbul'da Kaçırılan Gencin Cesedi Derin Dondurucuda Bulundu

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. Ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenilen şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İSTANBUL'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. Ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenilen şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.< İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.