Son dakika: İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 380 cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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Son dakika: İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 380 cep telefonu ele geçirildi

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Yasa dışı yollarla temin edilen cep telefonlarını Türkiye'de piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı yollarla temin edilen cep telefonlarını Türkiye'de piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin, yaşa dışı yollardan yurda getirilen cep telefonlarını piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Telefonların depolandığı adresleri belirleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bahçelievler, Ümraniye, Fatih ve Sultanbeyli'deki adreslere düzenlenen operasyonlarda, 380 cep telefonu ile 3 bin cep telefonu bataryası ele geçirildi. Operasyonda, S.D, M.T, S.İ. ve Y.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ele geçirilen IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını, alışveriş sitelerinde orijinal olarak gösterip piyasaya sürmek istedikleri belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son dakika: İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 380 cep telefonu ele geçirildi

Son dakika: İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 380 cep telefonu ele geçirildi

Son dakika: İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 380 cep telefonu ele geçirildi

Son dakika: İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 380 cep telefonu ele geçirildi

AA / Güncel

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