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İstanbul'da Kaçak Yollarla Ülkeye İlaç Sokanlara Operasyon: 72 Bin 761 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

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İstanbul'da yurt dışından kaçak yollarla ülkeye ilaç soktuğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi.

İSTANBUL'da yurt dışından kaçak yollarla ülkeye ilaç soktuğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, aramalarda kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçlar emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ülkeye girişi ve satışı yasak olan ilaçların kaçak yollarla tedarik edilmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 27 Ağustos günü Fatih'te bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

KAÇAK İLAÇLAR ALMANYA, ÇİN VE AMERİKA'DAN GETİRİLDİ

Yapılan operasyona ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Polis ekipleri operasyon öncesinde yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak kaçakçılığı tespit etti. Ekipler ardından ise müşteri kılığına girerek ilaçlarla ilgili satış pazarlığı yaptı ve operasyonu gerçekleştirdi. Ele geçirilen ilaçların Almanya, Çin ve Amerika'dan kaçak yöntemlerle ülkemize getirildiği tespit edildi. Bu ilaçlardan bazılarının kutu fiyatının ise 300 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Operasyon İstanbul Güvenlik Güncel Böbrek

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