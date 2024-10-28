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İstanbul'da Kaçak Yolla Getirilen Nil Timsahları ve Varanları Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak Yolla Getirilen Nil Timsahları ve Varanları Ele Geçirildi
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Mısır'dan kaçak olarak İstanbul'a getirilen nesli tehlike altında olan 12 canlı ve 5 ölü Nil timsahı ile 5 canlı ve 5 ölü Nil varanı, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından teslim alındı.

Mısır'dan kaçak yollarla İstanbul'a getirildiği belirlenen Nil timsahları ile Nil varanları (sürüngen hayvan), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkeye giriş yapan F.H'nin valizinde arama yapıldı.

Arama sonucu valizde Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin DKMP ekipleriyle yaptığı inceleme sonucu Hatay'a götürülmek üzere ülkeye getirildiği anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü 10 Nil varanına el konuldu. Canlı hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Güncel

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