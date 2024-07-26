Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kaçak Ürün Operasyonu: 10 Bin 103 Ürün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yapılan operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulan ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlüğün ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve güneş gözlüğünün kaçak olarak piyasaya sürüleceğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda bu ürünlerin Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoda saklandığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 500 milyon lira olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Ekonomi Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Bakmadan Geçme

Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW
Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title