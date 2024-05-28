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İstanbul'da Kaçak Tütün ve Sahte Akaryakıt Operasyonu

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İstanbul'da yapılan operasyonda bir tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, aynı operasyonda başka bir tırda ise 17 bin litre sahte akaryakıt bulundu. 8 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da bir tırda 6 ton kaçak tütün ele geçirildi, operasyon sırasında şüphe üzerine başka bir tırda yapılan aramada da 17 bin litre sahte akaryakıt bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında yüklü miktarda kaçak tütünün kentte getirilip dağıtılacağı bilgisini alan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından ürünü taşıyan tırı tespit etti.

Bağcılar'daki bir ticaret merkezine gelen aracı havadan da dronla takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Dedektör köpek yardımıyla tırda yapılan aramada 6 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyon esnasında dron görüntüsüne takılan başka bir tır ile yanında bekleyen araçlardan şüphelenen ekiplerin bir kısmı bu noktaya da yoğunlaştı. Bu tırda yapılan aramada da 17 bin litre sahte akaryakıt bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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