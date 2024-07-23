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İstanbul'da Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Ton Tütün ve Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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İstanbul'un 4 ilçesinde yapılan operasyonda, 5 ton 220 kilo kaçak tütün, 2 bin litre alkollü sıvı, 27 bin 650 kaçak puro ve 5 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - İstanbul'un 4 ilçesinde piyasa değeri 32 milyon TL olan 5 ton 220 kilo kaçak tütün, 2 bin litre alkollü sıvı, 27 bin 650 kaçak puro ve 5 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kaçak sigara tütünü ve çeşitli ürünlerin piyasaya sürüleceği ihbarı alan ekipler, teknik ve fiziki takip yaptı. Şüphelilerin adres ve kimliklerini belirleyen polisler, Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye'de 3 araç ve 2 depoya baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına aldı.

Depo ve araçlardaki aramalarda 5 ton 220 kilo kaçak sigara tütünü, 15 milyon 910 bin boş makaron, kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin litre alkollü sıvı, 27 bin 650 kaçak puro ile 5 bin 200 elektronik sigara ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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