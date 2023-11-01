İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 73 Tabanca Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 73 tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan, aynı zamanda bunları suç örgütlerine satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ümraniye'de 4 farklı adreste silah yapımında kullanılan parçaların imal edildiğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, iş yerlerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 73 tabanca, 4 bin 985 silah gövdesi, 2 bin 74 süngü, açık uçlu 1087 namlu, silah imalında kullanılan pim, icra yayı, mil ve çıkarıcı gibi 4 bin parça, 4 bin 192 silah kutusu ile yapım sırasında kullanılan makineler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 1'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.