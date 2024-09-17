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İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 227 Tabanca Ele Geçirildi

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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 tabanca ve 227 şarjör ele geçirildi. 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonların detayları ve yakalananların suçları hakkında bilgiler verildi.

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonlarında satışa hazır 227 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi için çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak silah satışı yapıldığı belirlenen Bağcılar, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde bazı adreslere bu ay operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda satışa hazır 227 tabanca ve bunlara ait 227 şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin, silahların bazılarını sevkiyat sırasında yakalanmamak için elektrikli davul fırının üst kısmında zula diye tabir edilen bölmelere sakladıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen silahlar da İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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