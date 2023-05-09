İstanbul'da kaçak sigara ve tütün operasyonlarında 3 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında ekipler, Avcılar ve Fatih'te depolarda kaçak tütün, elektronik sigara gibi ülkede satışı yasak olan maddelerin saklandığını ve perakende şeklinde market, bakkal gibi işletmelere satıldığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda ayrıca iş yeri görünümlü depolarda imal edilen nargile tütünlerinin de kafelere satılıp haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1015 paket kaçak sigara, 130 bin boş makaron, 116 bin 200 dolu makaron, 513 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 ton 561 kilogram kaçak sigara tütünü, 1252 elektronik sigara likidi, 6 milyon 10 bin 640 sigara filtresi ele geçirildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. ?