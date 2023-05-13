İstanbul'da kaçak sigara operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Fatih ve Bahçelievler'de belirlenen adreslerde, kaçak yollarla ülkeye getirilen tütün, sigara ve elektronik sigara gibi malzemelerin saklandığını tespit etti.

Bu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 1 milyon 470 bin boş makaron, 2 bin 485 paket sigara, 99 elektronik sigara makinesi ve 41 araç direksiyonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında yapılan adli işlem sonrası serbest bırakıldı.