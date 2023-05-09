İstanbul'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı yapanlarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, Avcılar ve Fatih ilçelerinde depolarda kaçak tütün, elektronik sigara gibi ülkede satışı yasak olan maddelerin saklandığı ve perakende şeklinde market, bakkal gibi işletmelere satıldığını tespit etti. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı yapanlarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler, Avcılar ve Fatih ilçelerinde depolarda kaçak tütün, elektronik sigara gibi ülkede satışı yasak olan maddelerin saklandığı ve perakende şeklinde market, bakkal gibi işletmelere satıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Operasyonda ayrıca iş yeri görünümlü depolarda imal edilen nargile tütünlerinin de kafelere satılıp haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 1015 paket kaçak sigara, 130 bin boş makaron, 116 bin 200 dolu makaron, 513 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 ton 561 kilogram kaçak sigara tütünü, 1252 elektronik sigara likidi, 6 milyon 10 bin 640 sigara filtresi ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede haklarında yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.