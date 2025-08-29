İstanbul'da Kaçak Pırlanta Operasyonu: 43 Gözaltı ve 1.7 Milyar Lira Değerinde Ele Geçirilen Eşya

Feridun AÇIKGÖZ / -İSTANBUL'da kaçak pırlanta soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı bölgesinde 23 iş yerine düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yollarla ülkeye pırlanta ve çeşitli değerli taşları getiren ve kaçak olduğunu bildiği halde satın aldığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kaçak yollarla yurda sokulduğu tespit edilen piyasa değerinin yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olduğu belirlenen 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ile 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

43 GÖZALTI

Şüphelilerin ifadeleri sonrası çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, 26 Ağustos'ta Kapalıçarşı bölgesi başta olmak üzere 41 adres ve 23 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarla gözaltına alınan şüpheli sayısı 43'e yükseldi. Yapılan aramalarda piyasa değerlerinin yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, 1 adet kurusıkı silah ile 109 adet fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 adet dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.