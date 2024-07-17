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İstanbul'da Kaçak Kozmetik Ürün Operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 40 milyon lira olan 575 bin sahte güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak yollardan yurda sokulan ve piyasa değeri 40 milyon lira olan 575 bin sahte güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar sonucu Sultangazi ilçesinde tespit edilen bir imalathaneye dün operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı yollarla yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan, 575 bin güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirildi. İmalathane sağlık ekipleri tarafından mühürlendi. Ele geçirilen ve halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü ifade edilen kaçak ve sahte ürünler incelemeye alındı. Bir kişi gözaltına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen sahte ve kaçak ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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