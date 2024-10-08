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İstanbul'da Kaçak İplik Operasyonu: 30 Milyon Lira Değerinde 10 Ton Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak İplik Operasyonu: 30 Milyon Lira Değerinde 10 Ton Ele Geçirildi
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İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokulan 10 ton iplik ele geçirildi. Piyasa değeri 30 milyon lira olan ipliklerin bulunduğu depoda bir kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da bir depoya yapılan baskında yasadışı yollarla ülkeye sokulan, piyasa değeri 30 milyon lira olan, 10 ton kaçak iplik ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla getirilen ipliklerin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Bayrampaşa'da bir depoda yüklü miktarda iplik bulunduğu tespit edildi. Sözkonusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 30 milyon lira olan 10 ton kaçak iplik ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik İstanbul 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Suç

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