İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Pendik'te düzenlenen operasyonda 15 bin 289 kaçak ilaç ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, kaçak yollardan kanser, genetik ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Pendik'teki bir adrese getirildiğini belirledi.