Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Pendik'te düzenlenen operasyonda 15 bin 289 kaçak ilaç ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, kaçak yollardan kanser, genetik ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Pendik'teki bir adrese getirildiğini belirledi.

Pendik'te düzenlenen operasyonda 15 bin 289 kaçak ilaç ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, kaçak yollardan kanser, genetik ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Pendik'teki bir adrese getirildiğini belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreste kaçak olduğu belirlenen 15 bin 289 ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Pendik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title