Kaçak İlaç Operasyonu: 34 Şüpheli Gözaltına Alındı, 180 Milyon Liralık 235 Bin 328 Adet İlaç Ele Geçirildi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu 34 şüpheli yakalanırken, piyasa değeri 180 milyon lira olan 235 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon, 52 adreste gerçekleştirildi ve ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri de bulundu.

(İSTANBUL ) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; kaçak ilaç temin ettikleri, yetkisiz şekilde satışını yaptıkları, halk sağlığını tehlikeye attıkları ve kamu kurum ve kuruluşlarını maddi zarara uğrattıkları öne sürülen 34 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 180 milyon liralık 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildiği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalara başlandığını duyurdu. Başsavcılık; soruşturma sürecinde, kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokup, piyasaya sürdükleri ve yetkisiz satışını yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde piyasa değeri 180 milyon lira olan 235 bin adet ilaç ele geçirilerek 21 şahsa işlem yapıldığını bildirdi.

Açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstanbul merkezli 4 ilde, toplam 52 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, 34 şüpheli yakalandı. İki şüpheliye ait yakalama faaliyetinin devam ettiği bildirildi. Operasyonda, çok sayıda ilaç, ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve makineleri ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
