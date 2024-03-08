İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: 328 Bin 632 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kanser, diyabet ve astım tedavilerinde kullanılan 328 bin 632 kaçak ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu ülkeye kaçak yollardan sokulan ilaçların tutulduğu Beylikdüzü'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, özel saklama koşullarına uymayacak şekilde muhafaza edildiği görülen kanser, diyabet, astım, ürtiker ve hormon rahatsızlıklarının tedavilerinde kullanılan 328 bin 632 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.