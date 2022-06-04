İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi - Haberler

İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi
ANKA - Güncel
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İstanbul Bakırköy’de, kaçak içki yapımında kullanılmak üzere 5 kilogramlık bidonlar halinde 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul Bakırköy'de, kaçak içki yapımında kullanılmak üzere 5 kilogramlık bidonlar halinde 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine hareket geçen polis, Bakırköy'de bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak içki yapımında kullanılmak için piyasaya sürülmek üzere bidonlar halinde hazırlanmış 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirildi.
Etil alkole polis el koyarken A.T. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANKA / Güncel