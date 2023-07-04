İstanbul'da Kaçak Göçmenlere Yönelik Denetim Yapıldı

İstanbul genelinde kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde evrakları eksik olan ve adresleri başka illerde görülen kişiler gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde çok sayıda polisin katılımıyla kaçak göçmenlere yönelik denetimler yapıldı. Akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu Meydanı'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri şüpheli buldukları kişilerin kimlik sorgulamalarını yaptı. Kimliğini gösteremeyen yabancı uyruklu vatandaşlar gözaltına alınarak çevre karakollara teslim edildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.