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İstanbul'da Kaçak Göçmenlere Ev Kiralayanlara Operasyon: 37 Göçmen Yakalandı

İstanbul'da Kaçak Göçmenlere Ev Kiralayanlara Operasyon: 37 Göçmen Yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da kaçak göçmenlere ev kiralayan ev sahiplerine operasyon düzenlendi. Operasyonda göçmenlerin kaldığı şok evlere baskın yapılırken 37 kaçak göçmen ile 3 ev sahibi gözaltına alındı. Ev sahiplerine toplam 212 bin 380 lira ceza kesildi.

İSTANBUL'da kaçak göçmenlere ev kiralayan ev sahiplerine operasyon düzenlendi. Operasyonda göçmenlerin kaldığı şok evlere baskın yapılırken 37 kaçak göçmen ile 3 ev sahibi gözaltına alındı. Ev sahiplerine toplam 212 bin 380 lira ceza kesildi.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak göçmenlere ev kiralayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Zeytinburnu ilçesinde kaçak göçmenlerin kaldığı 7 adres tespit edildi. Ekipler söz konusu adreslere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda bu adreslerde kalan 37 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde daha çok göçmenin yaşayabilmesi için koğuş şeklinde ranza sistemi kurulduğu görüldü. Evler zabıta ekiplerince mühürlendi.Ekipler, göçmenlere evlerini kiralayan S.K., S.A ve İ.U. isimli 3 kişiyi de gözaltına aldı. Şüphelilere, her bir göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplam 212 bin 380 lira cezai işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren Korkmaz - Güncel

Operasyon İstanbul Göçmen Güncel Haberler

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