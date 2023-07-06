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İstanbul'da Kaçak Göçmenlere Denetim Yapıldı

İstanbul'da Kaçak Göçmenlere Denetim Yapıldı

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polis ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde yabancı uyrukluların kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadıkları kontrol edildi.

İSTANBUL'DA denizde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. < İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polis ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Akşam saat 19.00 sıralarında polis ekiplerinin denize açılmasıyla başlayan denetim, 4 saat sürdü. Ekipler, Fatih, Eminönü, Beşiktaş, Ortaköy, Beykoz ve Sarıyer açıklarında, tur ve eğlence gemilerinde denetim yaptı. Denetimlerde polis ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadıklarına yönelik çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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