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İstanbul'da Kaçak Göçmenler İçin Sahte Belgeler Operasyonu

İstanbul'da Kaçak Göçmenler İçin Sahte Belgeler Operasyonu
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, sahte pasaport ve kimlik hazırlayan 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucu 5 bin 258 sahte kimlik ve 1,282 sahte pasaport ele geçirildi.

İSTANBUL'da kaçak göçmenler ve terör örgütü üyelerine sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sahte belge düzenlenen adreslere yapılan operasyonda 63 farklı ülkeye ait 5 bin 258 sahte kimlik ve sürücü belgesi ile 29 ülke için düzenlenmiş bin 282 sahte pasaport ele geçirilirken 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Başakşehir'de 'resmi belgede sahtecilik' suçu işlendiği bilgisi üzerine 3 atölyeye operasyon düzenledi. Sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği öğrenilen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de yer aldığı operasyonlarda, söz konusu sahte belge atölyelerinde 29 farklı ülke adına hazırlanmış bin 282 sahte pasaport, 63 farklı ülkeye ait 5 bin 258 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 119 sahte kimlik kartı, 988 pasaport sayfası, 6 çizim yapılan bilgisayar ve 4 yazıcı, 2 bin 800 lamine filmi, 16 tane belge üretim makinası ile 20 bin 730 lira, 2 bin 135 avro, 2 bin 800 dolar, 160 pound, 100 Kanada doları para ve sahte belge üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

3 YABANCI UYRUKLU SAHTE BELGE USTASI YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelilerin sahte belge atölyelerinde çalıştırdığını tespit ettiği 3 yabancı uyruklu sahte belge ustası da gözaltına aldı. Operasyon sonucu gözaltına alınarak emniyete götürülen 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.13 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen binlerce sahte belge ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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