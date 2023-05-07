İstanbul'da Kaçak Göçmenler İçin Sahte Belge Düzenleyen Şebekeye Operasyon

İstanbul'da kaçak göçmenler için sahte ikamet belgesi, pasaport ve kimlik düzenleyen bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'da kaçak göçmenler için sahte ikamet belgesi, pasaport ve kimlik düzenleyen bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, 'resmi belgede sahtecilik' suçunun önlenmesine yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenlendiği ve 7 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, şüpheli şahısların kaçak göçmenlere sahte ikamet belgesi, pasaport ve kimlik hazırladıklarının tespit edildiği, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kimlik ve pasaport yapımında kullanılan malzeme ile dijital materyal ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında, şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda sahte pasaport ve kimlik belgelerine ait fotoğraflar, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gidiş rotalarını tarif eden konumlar ve çok sayıda tekne fotoğrafı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı, biri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve 4 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.