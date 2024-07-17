Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 94 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 'Kalkan-26' operasyonunda 94 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaşarak insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Faruk SAVAŞ / İSTANBUL, İSTANBUL'DA kaçak göçmen ve kaçak göçmenleri yurtdışına kaçırdığı belirlenen organizatörlere yönelik operasyon düzenlendi. "Kalkan-26" operasyonunda 94 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı. 5 kişinin tutuklandığı operasyonun görüntülerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükçekmece'de Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzenlenen 'Kalkan 26' operasyonunda, TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen bir TIR şüphe üzerine durduruldu. TIR'ın kasasında bulunan 94 kaçak göçmen yakalandı. TIR sürücüsü A.G. ile organizatörler T.K., C.E., R.H. ve B.T. de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.G. ile T.K., C.E., R.H. ve B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İNSAN TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla devam edecek. Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Operasyon İstanbul Göçmen Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Bakmadan Geçme

Konut satışları Haziran ayında düştü mü? Haziran ayı konut satış istatistiği! CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? Mustafa Sarıgül montaj video olayı ne? Montaj nedir? Montaj nasıl yapılır? Rize'de en güzel gezilecek yerler! Rize'nin meşhur neyi var? Rize arabasız gezilir mi? Rize gezisi kaç gün sürer? Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak 2024? Memur emekli zam farkı ne kadar? Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu? Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? MASTERCHEF 17 TEMMUZ TANITIMI İZLE | MasterChef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu aldattı mı? Marmaris'te gezilecek yerler listesi! Marmaris'te tatile nereye gidilir, neler yapılır? Marmaris'in neyi meşhur? Yıldırım Yanılmaz öldü mü, neden öldü hastalığı ne? Yıldırım Yanılmaz kimdir, kaç yaşında öldü? Gaziantep'te gezilecek yerler listesi! Gaziantep'te nereye gidilir? Antep 1 günde gezilir mi? Mert Furkan Bayram kimdir? Atletico Madrid'in yeni transferi Mert Furkan Bayram kaç yaşında ve nereli? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kaydı için hangi belgeler gerekli? 2024 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 17 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım

Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title