İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu

İstanbul'da polis ekipleri, Sultangazi ve Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Sultangazi'de bir kaçak göçmen polisten kaçarken, Esenyurt'ta ise 2 kaçak göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde Sultangazi'de kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Ekipler, oturma izni olmayan göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı. Polis arabasına götürüldüğü sırada ancak göçmenlerden biri polisin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Polisin peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı kaçak göçmene vatandaş da müdahale etti. Denetim yapılan mahallede tatlıcıda çalışan Ali Rıza Yaman, tekme atarak kaçak göçmeni durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaman'ın tekme atarak kaçan şüpheliyi durdurmak istediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DENETİMDEN KAÇAN 2 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Esenyurt'ta ise, kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen denetimden kaçan 1'i kadın 2 kaçak göçmen, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Esenyurt'ta, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. Gün boyu yapılan denetimlerde şüpheli görülen kişiler tek tek durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Denetim esnasında toplam 3 kaçak göçmenin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Denetim sırasında polisi gören biri kadın iki kişi, yakalanmamak için kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşinden koşan ekipler, 2 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Kaçak göçmenler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.