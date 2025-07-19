İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 117 Göçmen ve 10 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan 117 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 4'ünün sahte kimlik ve pasaport düzenlediği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele kapsamında il genelinde geniş çaplı çalışmalar yürüttü. 11, 12 ve 17 Temmuz tarihlerinde Esenler'de 7 farklı adres ile Başakşehir ve Büyükçekmece'de seyir halindeki 3 araca düzenlenen operasyonlarda, göçmenlerin insani olmayan koşullarda barındırıldığı belirlendi. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli ile 73 kaçak göçmen yakalandı.

Ayrıca 13 Temmuz'da, İl Göç İdaresi ve ilçe emniyet müdürlükleriyle koordineli olarak Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahil ve plajlarda denetimler yapıldı. Bu denetimlerde 776 yabancı uyruklunun parmak izi sorgulandı, 44 kaçak göçmen yakalandı.

Sahte belgelerle yapılan göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarda ise 8 Temmuz'da Şişli Eskişehir Mahallesi'nde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda M.G. adlı şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 5 sahte kimlik, 30 sahte pasaport ile 900 euro ve 300 dolar ele geçirildi.

15 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin sahte kimlik gösterdiği tespit edildi. M.A. ve J.A. adlı şüphelilerin çantalarında yapılan aramada, 203 sahte kimlik bulundu. Bu kişilere sahte belgeleri temin ettiği belirlenen F.K. adlı şüpheli ise 17 Temmuz'da Fatih'te yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI YAPAN 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplamda gözaltına alınan 6 göçmen kaçakçısı ile 4 sahte belge düzenleyicisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 117 kaçak göçmen ise işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.