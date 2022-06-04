İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ - Haberler

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İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ

İSTANBUL'da 9 ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL'da 9  ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların yakalanmasına yönelik Kadıköy, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt,Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih ve Beyoğlu'nda eş zamanlı denetim yaptı.

Kadıköy İskele meydanında yapılan denetime devriye ekipleri, motorize ekipler ve çevik kuvvet ekipleri katıldı. Şüpheli görülenlerin   kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Fatih'te de üzerinden kimlik çıkmayan ve ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenenler hakkında işlem yapıldı. Ekipler kaçakları üst aramalarını yaptıktan sonra otobüslere bindirdi. Kaçak olduğu belirlenen göçmenler,  İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edilecek.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Kadıköy Göçmen Fatih Güncel Haberler

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