İstanbul'da Kaçak Göçmen Denetimi Yapıldı

İsa ALMAÇAYIR - Baran AKKAYA- İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da çok sayıda ilçede kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

Üsküdar'daki denetimlerde polis, drone ile de çalışma yaptı. Şüpheliler durdurularak evrakları kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan 3 kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Yakalananlar emniyet ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. Zeytinburnu'ndaki denetimlerde de drone kullanıldı. Şüpheli görünen kişilerin yanlarına gidilerek kimlik ve GBT kontrolü ve üst araması yapıldı. Avcılar'da da evraklarında eksik olan 3 kaçak göçmen ekiplerce yakalandı.