İstanbul'da Kaçak Göçmen Denetimi Yapıldı

İstanbul'da birçok ilçede yapılan denetimlerde kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Üsküdar, Zeytinburnu ve Avcılar ilçelerinde yapılan denetimlerde kimlik kontrolü ve evrak incelemesi yapılarak kaçak yollarla ülkeye giren kişiler tespit edildi.

İSTANBUL'da çok sayıda ilçede kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı.< Üsküdar'daki denetimlerde polis, drone ile de çalışma yaptı. Şüpheliler durdurularak evrakları kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan 3 kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Yakalananlar emniyet ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi. Zeytinburnu'ndaki denetimlerde de drone kullanıldı. Şüpheli görünen kişilerin yanlarına gidilerek kimlik ve GBT kontrolü ve üst araması yapıldı. Avcılar'da da evraklarında eksik olan 3 kaçak göçmen ekiplerce yakalandı.