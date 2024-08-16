İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarı Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu aksesuarlarının satıldığını belirleyen ekipler, ürünlerin tedarikçilerinin tespitine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Fatih ilçesinde belirlenen 9 depoya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değerinin 750 milyon lira olduğu belirtilen 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık, 945 powerbank, 1500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 şarj seti, 1600 telefon çantası ve askısı, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.