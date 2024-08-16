Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarı Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu aksesuarlarının satıldığını belirleyen ekipler, ürünlerin tedarikçilerinin tespitine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Fatih ilçesinde belirlenen 9 depoya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda piyasa değerinin 750 milyon lira olduğu belirtilen 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık, 945 powerbank, 1500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 şarj seti, 1600 telefon çantası ve askısı, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablosu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu aksesuarlarının satıldığını belirleyen ekipler, ürünlerin tedarikçilerinin tespitine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Fatih ilçesinde belirlenen 9 depoya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değerinin 750 milyon lira olduğu belirtilen 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık, 945 powerbank, 1500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 şarj seti, 1600 telefon çantası ve askısı, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Cep Telefonu Operasyon istanbul Fatih Güvenlik İstanbul Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli? Uğur Ünal kimdir? Gazi Üniversitesi Rektörü Uğur Ünal kaç yaşında ve nereli? Gaziantep FK- Samsunspor maçı ne zaman? Gaziantep FK- Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Antalyaspor maçı nerede oynanacak? #9917 Hasan Mandal kimdir? İTÜ Rektörü Hasan Mandal kaç yaşında ve nereli? Kayserispor- Sivasspor maçı ne zaman? Kayserispor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ahmet Yozgatlıgil kimdir? ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil kaç yaşında ve nereli? Adana Demirspor- Rizespor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli? 13 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlandı! Ankara Üniversite, ODTÜ ve İTÜ'nün yeni rektörü kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe- Fenerbahçe maçı saat kaçta, nerede oynanacak?
title