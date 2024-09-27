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İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarı Operasyonu: 104 Bin 750 Ürün Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarı Operasyonu: 104 Bin 750 Ürün Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı ve piyasa değeri 150 milyon lira olduğu belirtilen aksesuarlar bulundu.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

Depodaki aramalarda, piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtilen batarya, şarj aleti, şarj başlığı, kulaklık, ekran camı gibi 104 bin 750 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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