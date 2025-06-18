İstanbul'da Kaçak Çanta ve Saat Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul'da Kaçak Çanta ve Saat Operasyonu: 3 Gözaltı
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin ele geçirilmesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen eşyaların piyasa değeri 100 milyon lirayı buluyor.

İstanbul'da ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin, yürüttükleri istihbari ve saha çalışması sonucu, dünyaca ünlü markalara ait kaçak yollardan yurda sokulduğu belirlenen çanta ve saatlerin piyasaya sürüleceği belirlendi.

Şişli ve Beyoğlu'ndaki 2 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık olarak 100 milyon lira olan gümrük kaçağı 2 bin 180 çanta ile 435 saat ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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