İstanbul'da Kaçak Botoks Operasyonu: 2 Bin 44 Botoks İlacı Ele Geçirildi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 44 kaçak botoks ilacı ile 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Botoks ilaçlarını ve sulandırma solüsyonlarını yurt dışından kaçak getiren 2 şüpheli yakalandı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 44 kaçak botoks ilacı ile 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Botoks ilaçlarını ve sulandırma solüsyonlarını yurt dışından kaçak getiren 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ülkeye yurt dışından kaçak botoks ilacı ve botoks sulandırma solüsyonu getirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, Bakırköy'de belirledikleri adrese 23 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada ise piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 2 bin 44 dolgu botoks ilacı ile 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 24 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakılırken diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen botoks ürünleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.