İstanbul'da Kaçak Alkol Üretmek İçin Suç Örgütü Kurdukları Şüphesiyle 10 Kişi Yakalandı - Haberler

İstanbul'da sahte ve kaçak alkol üretimi ve dağıtımı yapmak için organize suç örgütü kurdukları şüphesiyle 10 kişi yakalandı.

Adli kaynaklardan verilen bilgiye göre, İstanbul'da sahte ve kaçak alkol üretimi yapmak ve dağıtmak için organize suç örgütü kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 3 Kasım 2021'de soruşturma başlattı.

ARA OPERASYONLARDA 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma dosyası kapsamında tespit edilen 11 şüpheliye ait olduğu düşünülen 16 GSM numarası hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı uygulandı. Şüphelilere yönelik düzenlenen ara operasyonlarda toplam 18 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan toplam 6 ara operasyonda 9 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece, "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Aynı soruşturma dosyası kapsamında bugün 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı.

Henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ANKA / Güncel