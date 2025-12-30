İstanbul'da iki ilçede düzenlenen operasyonda 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak alkol imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Beylikdüzü Barış Mahallesi ve Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Kaçak alkol imal edildiği belirlenen adreslere yapılan operasyonda, şüpheli E.K. (41) gözaltına alınırken, 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel