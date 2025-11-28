Haberler

İstanbul'da Kaçak 34 Bin 400 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
İstanbul'da kaçakçılık suçlarına karşı yapılan denetimlerde, Beylikdüzü'nde bir konteynerde 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da bir konteyner içerisinde kaçak 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde okul çevrelerinde dron destekli denetim yapan ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine bir kişiyi izlemeye aldı.

Ambarlı Limanı'ndaki tır parkına giren ve bir konteynere ulaşmaya çalışan şüpheliyi yakalayan ekipler, konteynerde yaptıkları aramada ise 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirdi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
