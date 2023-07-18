İSTANBUL'DA KABUS OLAN "HAYALET EKRAN" HIRSIZLARI YAKALANDI

İSTANBUL'da bir çok ilçede park halindeki lüks otomobillerin "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik sistemlerini çalan 4 şüpheli,polis tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta 12 Temmuz'da H.R.Y.'ye ait otomobilin camını kıran hırsızlar, aracın elektronik sistemini çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin kullandığı otomobilin izini süren polis, olaya karışan Özgür K.(28), Emir K.(19), Bektaş G.(18), Polat Y.(18)'yı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Özgür K.'nın 22, Emir K.'nın 16, Bektaş G.'nin 60, Polat Y.'nin ise 9 suç kaydı olduğu belirlendi. Polis soruşturması sonucu şüphelilerin Bağcılar, Sarıyer, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Esenyurt'ta bir çok otomobilin hayalet ekran olarak bilinen sistemlerini çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde camı kırarak otomobilin içine girmeyi başaran şüphelilerin birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul