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İstanbul'da Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması düzenlendi

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İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen seminerde Japon ve Türk geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı. Program kapsamında sunumlar yapıldı ve ok atış gösterisi düzenlenecek.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

SOAC Sanat Danışmanlığı ve Küratörlüğü ile geleneksel Türk okçuluğu grubu Tirendaz, Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı münasebetiyle, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde yarın da devam edecek "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" düzenledi.

Programın başında konuşma yapan Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yiğit Yılmaz, kültürel etkinliklerin Japonya ve Türkiye arasında daha fazla işbirliğine vesile olmasını dileyerek, programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi de açılış konuşmasında organizatörlere teşekkür ederek, okçuluğun Türkiye ve Japonya'da geleneksel spor olduğuna işaret etti.

Türkiye'de modern okçuluğun yaygın olduğunu kaydeden Kasahara, program vesileyle Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Türk milli sporcu Mete Gazoz'a tebriklerini iletti.

Kasahara, Türkiye ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yılına girildiğini ancak iki ülke halkı arasındaki dostluğun daha eskilere dayandığını belirtti.

Başkonsolos ayrıca, başta spor ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini vurguladı.

Geleneksel okçuluk semineri düzenlendi

Buluşma kapsamında düzenlenen seminerde, Tsukuba Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Matsuo Makinori, Tokyo Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nagaşima İku, Tirendaz'ın kurucusu Dr. Murat Özveri, Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden Doç. Dr. Jale Özlem Oktay Çerezci ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden Prof. Dr. Hülya Tezcan sunum yaptı.

Matsuo, "Japon Okçuluğu, Japon Yayı, Oku ve Okçuluk Ekipmanı" başlıklı sunumunda, okçuluğun Japonya'daki gelişimine değinerek, Japon geleneksel okçuluğunda yayın genellikle uzun olduğunu belirtti.

Programda "Japon Askeri Tarihi" başlıklı sunum yapan Nagaşima da Japonya'nın askeri tarihinde okçuluğun yerini ve modern dönemde okçuluğun spor olarak icra edilmesini ele aldı.

Özveri ise geleneksel Türk ve Japon okçuluğu arasındaki benzerlikleri anlatarak, Japon ve Türklerde yayın başparmakla çekildiğine dikkati çekti.

Ok atma tekniklerinin Japon ve Türklerde farklılık gösterdiğini belirten Özveri, yayın, atış sırasında Türklerde kulağa, Japonlarda ise daha geriye kadar çekilebildiğini söyledi.

Çerezci de "Erken Devir Türk Kültür ve Sanatlarında Ok ve Okçuluk" sunumunda, ok ve yay gibi sembollerin çeşitli Türk topluluklarının kültür ve sanat tarihindeki önemine değindi.

İki gün sürecek program kapsamında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde ok atış gösterisi yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçeşehir Üniversitesi istanbul Japon Kültür Sanat Güncel Haberler

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