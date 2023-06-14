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İstanbul'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü töreni düzenlendi

İstanbul'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü töreni düzenlendi

Güncel Haberler

İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Taksim Meydanı'ndaki törende, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyet, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topcu ve heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne geçti. Burada, Cedit Ali Paşa Camisi imamı Ekrem Sert tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Topcu ve askerler, kabirlerin başında dua ederek karanfil ve gül bıraktı.

İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Taksim Meydanı'ndaki törende, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve beraberindeki heyet, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topcu ve heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne geçti.

Burada, Cedit Ali Paşa Camisi imamı Ekrem Sert tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Topcu ve askerler, kabirlerin başında dua ederek karanfil ve gül bıraktı.

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Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Jandarma İstanbul Taksim Güncel Haberler

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