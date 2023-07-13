İstanbul'da Jandarma Ekipleri Düzensiz Göçmenlere Yönelik Denetim Yaptı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Metro istasyonları, park ve bahçeler ile demir yolları kontrol edilerek, yabancı uyrukluların kimlik ve oturma izinleri incelendi.