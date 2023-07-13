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İstanbul'da Jandarma Ekipleri Düzensiz Göçmenlere Yönelik Denetim Yaptı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Metro istasyonları, park ve bahçeler ile demir yolları kontrol edilerek, yabancı uyrukluların kimlik ve oturma izinleri incelendi.

Jandarma ekiplerince kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzensiz göçmenlere yönelik çalışması kapsamında, metro istasyonlarının giriş çıkışları, park ve bahçeler ile demir yolları kontrol edildi.

Denetimlerde, yabancı uyruklulara yönelik kimlik, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları kentin dışında olup olmadıklarına yönelik belgeleri incelendi.

Jandarma ekiplerinin, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

İstanbul Jandarma Güncel Haberler

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