İstanbul merkezli 6 ilde "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonda, izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri gerçekleştiren 26 şüpheli gözaltına alındı. 'DMCFX.com' uzantılı site üzerinden kaldıraçlı alım satım yapıldığı tespit edildi.

Bazı şirketlerin banka hesapları aracılığıyla kaldıraçlı alım satım yaparak "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" gerçekleştirildiği iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusuna istinaden yürütülen soruşturma kapsamında, "DMCFX.com" uzantılı site üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesaplarıyla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yapıldığı, Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturmada, 2020-2022 arasında şüphelilerce kullanılan hesaplara çok sayıda kişinin Türk lirası ve yabancı para transferi yaptığı, bu yolla organize şekilde menfaat sağlandığı belirlendi.

Suça iştirak ettiği tespit edilen 34 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
