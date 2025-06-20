İstanbul'da İstilacı Teke Böceği Ekonomiye Zarar Veriyor

İstanbul'da ilk defa 2014 yılında görülen, akçaağaç, turunçgiller, at kestanesi ile çınar ağaçlarını içten kemiren istilacı teke böceğinin hem çevreye hem de bitkilerin değerini düşürmesi nedeniyle ekonomiye zarar verdiği bildirildi.

Kentteki yeşil alanlara doğal olmayan yollarla geldiği düşünülen, "anoplophora chinensis" olarak da bilinen ve Uzak Doğu'ya ait böcek, mayıstan itibaren Şişli ve Beşiktaş'taki ağaçlıklarda yeniden görüldü.

Şişli'de görülen böcekler, cep telefonu kameralarınca da kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Hızal, AA muhabirine, mayıs ayının sonunda ortaya çıkan bu türün haziranda ise daha çok görüldüğünü söyledi.

Hızal, uzaktan bakıldığında desenleri nedeniyle sempatik görülse de teke böceğinin ağaçların ölümüne neden olabileceğine dikkati çekerek, "Görüldüğü yerlerde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirilmesi gerekmektedir. İstanbul'da ilk defa 2014 yılında görüldü. Gerekli mücadele yapıldı fakat varlığı devam ediyor." dedi.

"Yıllar içinde farklı şehirlerde görülmeye başlıyor."

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dikmen ise bu böceğin "turunçgil uzun antenli teke böceği" olarak da adlandırıldığını anlattı.

Dikmen, "Uzak Doğu'da Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelerde yerli olarak yaşayan bu böcek ülkemizde ilk olarak 2014 yılında İstanbul'da fark edilmiş. Muhtemelen kereste ticareti veya ithal edilen kültür bitkileriyle ülkemize geldiği düşünülüyor. Yıllar içinde farklı şehirlerde görülmeye başlıyor. Ülkemizin yerel faunasında yer almadığı için istilacı bir tür olarak tanımlıyoruz. Bu canlı genel olarak kın kanatlı böcekler (coleoptera) takımında yer alan, siyah, parlak, vücudu üzerinde beyaz benekler taşıyan ve çok büyük antenleriyle hemen tanınabilen bir canlıdır." diye konuştu.

"Bitkinin değerini düşürerek ekonomiye zarar veriyor"

Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Turan da istilacı böcek türlerinin yayılması durumunda ciddi zararlar oluşacağını kaydetti.

Teke böceğinin çok çeşitli bitkilerin konakçısı bir tür olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

"Bu böceğin erginleri bitkilerin çiçek, yaprak ve kabuk kısımlarından beslenerek zarar verirken larvaları odun dokusunda galeriler açarak bu kısımlardan faydalanır. Larvalar daha sonra bitki gövdesinde pupaya girerler. Daha sonra ergin olarak bitkiden çıkar. Bu sebepten dolayı birçok bitkinin muhtelif kısımlarını yemesi hem bitkide zarara sebep oluyor hem de değerini düşürerek ekonomiye zarar veriyor. Bu nedenle böyle istilacı türlerle mutlaka mücadele edilmesi gerekmektedir."

Turan, teke böceğinin ülkede geniş alanlara yayılması durumunda çok sayıda bitkiye ciddi zararlar vereceğini, bunun ülke ekonomisine ciddi zararları olabileceğini sözlerine ekledi.