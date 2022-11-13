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Patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nden ilk görüntüler geldi

Güncel Haberler

İstanbul'da bulunan İstiklal Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda vatandaş yaralanırken, olay yerinden ilk görüntüler de geldi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

11 YARALI VAR

İlk gelen bilgilere göre, CNN Türk canlı yayınına bağlanan DHA muhabiri Hasan Yıldırım, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstiklal Caddesi İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Barbaros:

Taksim Suriye Afgan mülteci yeri oldu kim terörist nerden bilelim

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