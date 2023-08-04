İstanbul'da 'İstanbul Huzur' denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde bir çok noktada eş zamanlı olarak 'İstanbul Huzur' denetimi yapıldı. Denetimlere, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde narkotik köpekleri de durdurulan araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Yapılan denetimler sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

- İstanbul